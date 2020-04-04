İran'da koronadan ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. İran'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452’ye yükseldi. Ülkede bugün itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan Çin’i aştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743’e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.

İSPANYA'DA 809 ÖLÜM DAHA

Koronavirüsün en çok etkilediği İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 130 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti. İyileşenlerin sayısı ise 234 bin oldu.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı: Fransa (82 bin 165), İran (53 bin 183), İngiltere (38 bin 168), Türkiye (20 bin 921), İsviçre (19 bin 606), Belçika (16 bin 770), Hollanda (15 bin 723), Kanada (12 bin 549), Avusturya (11 bin 524) ve Güney Kore (10 bin 156).