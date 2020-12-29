İran'da koronavirüsten 132 kişi daha hayatını kaybetti

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İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 946'ya vaka sayısının da 1 milyon 212 bin 481'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 969 bin 408 olduğunu ifade etti.
83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 513 bin 534 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
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