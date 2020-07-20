SON DAKİKA
ÇANAKKALE'DE YİNE ORMAN YANGINI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 20 Temmuz 2020 16:04

İran'da koronavirüsten 217 kişi daha hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten 217 kişi daha hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24  saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 414 yeni vaka tespit  edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 405'e, vaka  sayısının da 276 bin 202'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 240 bin 87 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2  milyon 175 bin 217 olduğu bilgisini paylaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
iran , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM