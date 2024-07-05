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İran’da oy verme işlemi ikinci kez uzatıldı

İran’da oy verme işlemi ikinci kez uzatıldı
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Ülke genelinde 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 22.00’ye uzatıldı.

İran’da halk bugün 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

Oy verme işlemi uzatıldı

İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak saat 20.00'ye kadar uzatılan oy verme süresinin ihtiyaca binaen Seçim Kurulunun kararıyla saat 22.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

Süre uzayabilir

İran seçim kanunlarına göre ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Seçimler ikinci tura kaldı

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna göre katılımın ikinci turda arttığı aktarıldı.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura göre katılımın fazla olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy alamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayımlanması, kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.
İran

Etiketler İran oy verme oy verme işlemi
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