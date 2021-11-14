İran'da peş peşe şiddetli deprem!

İran'ın güneyinde 6.1 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Depremin merkez üssünün Bandar Abbas kentinin 47 kilometre kuzeyi



Sarsıntı 10 kilometre derinlikte bir deprem daha gerçekleşti.

Avrupa Amdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü önce 6,1 olarak duyurdu sonra 6,5 olarak verdi.