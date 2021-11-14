  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'da peş peşe şiddetli deprem!

İran'da peş peşe şiddetli deprem!

İran'da peş peşe şiddetli deprem!

İran'ın güneyinde 6.1 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Depremin merkez üssünün Bandar Abbas kentinin 47 kilometre kuzeyi

Sarsıntı 10 kilometre derinlikte bir deprem daha gerçekleşti.

Avrupa Amdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü önce 6,1 olarak duyurdu sonra 6,5 olarak verdi.

Etiketler iran deprem son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En fazla askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller...
6 partinin temsilcileri canlı yayında açıkladı: ''Yüzde 100 anlaştık''
FBI'a siber saldırı şoku! Binlerce kişiye spam e-posta gönderildi
Türkiye çamaşır makinesinde ölen çocuğu konuşuyor! Sosyal medya ayağa kalktı
Valilik duyurdu! Yurt dışından gelenlere aşı ve karantina zorunluluğu
Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor
Kira, nakliye ve analiz destek tutarları belli oldu
Kirada oturanlar dikkat! Hangi masraflar mal sahibine ait?
FETÖ'nün ''La Casa de Papel'' taktiği deşifre oldu