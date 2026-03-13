  1. Anasayfa
  İran'da savaşın 14 günlük acı bilançosu açıklandı

İran'da savaşın 14 günlük acı bilançosu açıklandı

İran'da savaşın 14 günlük acı bilançosu açıklandı
ABD ve İsrail ordusunun İran'a yönelik başlattığı saldırılarda en az bin 444 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 551 kişi ise yaralandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana kaydedilen bilançoyu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana en az bin 444 kişinin hayatını kaybettiği 18 bin 551 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İran Kızılayı ise, yaklaşık 24 bin 531 sivil binanın saldırılarda hasar gördüğünü ve bu binalardan 19 bin 775'inin konut olduğunu açıkladı.

Ülkede 4 bin 511 işletmenin hasar gördüğü bildirilen açıklamada 69 okulun da saldırılarda yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca saldırılarda 195 öğretmen ve öğrencinin yaralandığı belirtilirken İran Kızılayı'na ait 16 tesisinin, 19 ambulansın ve 21 kurtarma aracının hasar gördüğü bildirildi.

