  3. İran'da savaşın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı yükseldi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 3 bin 375’e yükseldiği açıklandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin bilanço yükseliyor. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, savaşın başlangıcından bu yana yaşanan can kaybının 3 bin 375’e yükseldiğini bildirdi. Yetkili, kimliği tespit edilen cenazelerden 2 bin 875’inin erkeklere ve 500’ünün kadınlara ait olduğunu söyledi.

Mescidi açıklamasında, ülke genelinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, en yüksek can kaybının Tahran, Hürmüzgan ve İsfahan eyaletlerinde kaydedildiğini de ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin uyruklarına ilişkin de bilgi veren Mescidi, "Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı İran vatandaşı ancak Türkiye, Suriye, Afganistan, Pakistan, Çin, Irak ve Lübnan vatandaşları da saldırılar sonucu yaşamını yitirdi" dedi.

