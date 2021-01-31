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  3. 31 Ocak 2021 21:40

İran'da şiddetli deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgiye göre İran'ın Faryab şehrinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

İran'da şiddetli deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Kirman Eyaleti’ne bağlı Faryab şehrinde yerel saatle 19.34’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez, depremin 21 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
 

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