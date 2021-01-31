İran'da şiddetli deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Kirman Eyaleti’ne bağlı Faryab şehrinde yerel saatle 19.34’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez, depremin 21 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

