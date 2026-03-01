İran'da şok iddia: Ahmedinejad öldürüldü mü?

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İsrail-ABD’nin saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edildi.

İran basını, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybettiğini öne sürdü. Haberlerde, Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi makamlardan bir doğrulama yapılmadı.

Mahmud Ahmedinejad kimdir?

İran’ın altıncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde doğdu. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran’a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti’nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ahmedinejad, 24 Haziran 2005’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005’te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. 2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Ahmedinejad, görev süresinin sona ermesinin ardından 2013 yılında Dini Lider Hamaney’in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

İHA