İran'da sokaklar kan gölü: Can kaybı 5 bini aştı!
İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 5 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 194 şehre yayılan 640 protesto gösterisinde, 7 bin 402 kişinin yaralandığı ve 27 bin 797 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
DHA
