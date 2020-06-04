İran'da son 24 saatte 3 bin 574 koronavirüs vakası tespit edildi

İran’daki koronavirüs vakaları Nisan ayında zirveye ulaştıktan sonra Mayıs ayında azalmış, fakat ayın ikinci yarısında tekrar artışa geçmişti.

Ülkede son 4 gündür tespit edilen vaka sayısı, 3 binin üzerinde seyrediyordu.

Bundan önce en yüksek vakanın tespit edildiği gün 30 Mart olmuş, 3 bin 186 vaka kayıtlara geçmişti.

SINIR KAPILARI AÇILMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İran ve Irak’a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu.