SON DAKİKA
BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 30 Ekim 2020 15:47

İran'da son 24 saatte 365 kişi koronavirüsten öldü

Koronavirüsten en çok can kaybı yaşayan ülkelerden biri olan İran'da, son 24 saatte 365 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte 365 kişi koronavirüsten öldü
A+ A-

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 365 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 478’e, vaka sayısının da 604 bin 952’ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 477 bin 3’e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede toplam 4 milyon 892 bin 704 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

iran , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM