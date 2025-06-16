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İran'da yakalanan MOSSAD casusu idam edildi

İran'da yakalanan MOSSAD casusu idam edildi
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İran’da MOSSAD adına casusluk yapan bir kişinin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde idam edildi.

İran-İsrail çatışması devam ederken MOSSAD adına casusluk yapan bir kişinin idam edildiği kaydedildi. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejim lehine casusluk yapan İsmail Fekrifer adlı kişi, yeryüzünde bozgunculuk ve savaş suçundan yargılanarak suçlu bulundu ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah idam edildi" denildi.

İHA

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Etiketler mossad ajan mossad ajanı İran idam idam cezası İsrail
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