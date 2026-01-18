İran'daki ekonomik kriz protestolarında korkunç bilanço: Can kaybı hızla artıyor!

İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenlerin 3 bin 97’sini protestocular, 22’sini çocuklar ve 23’ünü tarafsız sivillerin oluşturduğu belirtilirken, ayrıca toplam 166 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 4 bin 382 ölüm raporu üzerindeki incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, 24 bin 266 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Hamaney, binlerce kişinin öldüğünü kabul etmişti

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler hükümet zıttı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşmüştü. Tahran'da halka hitap eden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kabul ederek, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran'ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" ifadelerini kullanmıştı.

DHA/İHA