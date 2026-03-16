  3. İran'dan 55'inci saldırı dalgası: İsrail'in kalbi balistik füzeyle vuruldu

İran'dan 55'inci saldırı dalgası: İsrail'in kalbi balistik füzeyle vuruldu

İran, 28 Şubat'ta başlayan saldırılara misilleme olarak İsrail'in merkezini balistik füzelerle hedef aldı. Gece yarısından bu yana düzenlenen üçüncü saldırıda, füzenin isabet ettiği bir evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki tansiyon 28 Şubat tarihinden bu yana hız kesmeden devam ediyor. İran güçleri, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik 55'inci saldırı dalgasını başlattıklarını duyurdu. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ‘Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 55’inci dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, İmad ve Kadir ile hedef odaklı Fatih, Zülfikar ve Dezful füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı kaydedilerek, Tel Aviv'de askeri havacılık silah üretim merkezleri ve hava yakıt ikmal destek merkezlerine saldırılar yapıldığı belirtildi. ABD güçlerinin BAE'deki Dafra Hava Üssü ile Bahreyn'deki Cufair Deniz Üssü ve Şeyh İsa Hava Üssü’nün de füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı da ifade edildi.

İsrail'in Kalbi Vuruldu

İran güçleri, ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak İsrail'in merkez bölgesine yönelik bir balistik füze saldırısı düzenledi.

Gece Yarısından Bu Yana Üçüncü Saldırı

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin merkezinde en az iki farklı noktaya füze düştü. Bu olay, gece yarısından itibaren kaydedilen üçüncü saldırı dalgası oldu. Füze isabet eden bölgelerden birindeki bir konutta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yetkililer saldırı sırasında evde kimsenin bulunmamasının olası bir can kaybını önlediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'ndan Güncel Veriler

Çatışmaların bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre:

Son 24 Saat: 142 kişi yaralandı.
Toplam Yaralı: 28 Şubat'tan bu yana 3 bin 369 kişi.
Sağlık Durumu: Yaralılardan birinin kritik, yedi kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, her iki taraftan da stratejik bölgelere yönelik karşılıklı açıklamalar ve hamleler süreci daha da belirsizleştiriyor. Uluslararası toplum, bölgedeki insani krizin derinleşmemesi adına diplomatik çağrılarını yinelemeye devam ediyor.

İHA/DHA

