İran'dan ABD'nin müzakere teklifine yanıt

Muhammed Cevad Zarif, Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar kaldırıldığında, bütün 'telafi önlemlerinden' derhal geri adım atacaklarını" belirtti.

Zarif ayrıca "Avrupalılar İran'a baskının ve kıymeti olmayan sözlerin işe yaramadığını da kayda geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'de Joe Biden yönetimi Perşembe günü, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin) ile Almanya arasında 2015'te imzalanan ve eski başkan Donald Trump'ın 2018'de ABD'yi çektiği nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Trump anlaşma için "utanç verici" demiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.ABD, Joe Biden'ın başkanlık görevini devralması sonrası BM'de görevli İranlı diplomatlar için Trump yönetimince getirilen seyahat yasaklarını hafifletmişti. Trump yönetiminin, BM nezdinde yaptırımların geri getirilmesi için başlattığı süreç de sonlandırılmıştı.

Biden yönetimi yaptırımların kaldırılması konusunda ise İran'dan öncelikle nükleer anlaşmanın koşullarına uymasını istiyor.

İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE HANGİ NOKTAYA GELDİ?

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) son raporunda, İran'ın anlaşmada izin verilen düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum miktarının 12 katını depoladığı belirtiliyordu.

IAEA'ye gör İran ayrıca anlaşmada izin verilen yüzde 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme düzeyini de aşmaya başladı.

Düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum nükleer enerji üretimi gibi sivil amaçla kullanılıyor; en yüksek saflık derecesinde uranyum ise (İran bu düzeyde değil ve bu düzeye ulaşma gibi bir hedefi olduğu bilinmiyor) nükleer bomba yapımında kullanıldığı için endişe kaynağı olarak görülüyor.

İranlı yetkililer, anlaşma hükümlerine uymama politikasından geri dönülebileceğini ifade etse de, nükleer alandaki araştırma ve geliştirme çalışmalarında kaydedilen ilerlemeler ortadan kalkmış olmayacak.

İran'ın eski IAEA temsilcisi Ali Asker Sultaniye, "Geriye dönüş olamaz. Şimdi A noktasından B noktasına ulaşıyoruz ve bulunduğumuz nokta orası" diyor.