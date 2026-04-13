İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı!

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetli Komutanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı sonrası ''Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek'' açıklamasını yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü. Açıklamada ise “Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak herhangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek” ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin abluka kararı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı. Abluka emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği ve ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17:00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denildi. Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılırken, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunuldu.

