  İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı!

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetli Komutanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı sonrası ''Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek'' açıklamasını yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü. Açıklamada ise “Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak herhangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek” ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin abluka kararı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı. Abluka emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği ve ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17:00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denildi. Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılırken, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunuldu.

 

DHA

İslam Memiş'ten sürpriz iddia: 5 yeni ilçe gelebilir
İslam Memiş'ten sürpriz iddia: 5 yeni ilçe gelebilir
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Kara kış geri döndü: Birçok şehir beyaza büründü, yollar kapandı
Kara kış geri döndü: Birçok şehir beyaza büründü, yollar kapandı
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Apartman dairesinde facia: Engelli genç öldü, annesi ağır yaralandı
Apartman dairesinde facia: Engelli genç öldü, annesi ağır yaralandı
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Merkez Bankası'nın tarihi zararı sonrası, ''altın varlıkları neden düştü'' açıklaması! Merkez Bankası'nın tarihi zararı sonrası, ''altın varlıkları neden düştü'' açıklaması! Sel felaketi içinde can pazarı: Kalp krizi geçiren kadın mahsur kaldığı araçta öldü! Sel felaketi içinde can pazarı: Kalp krizi geçiren kadın mahsur kaldığı araçta öldü! Sinan Engin canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu ilan etti: İşte puan puan şampiyonluk hesaplaması Sinan Engin canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu ilan etti: İşte puan puan şampiyonluk hesaplaması Trump İran'ı yeniden tehdit etti; İran'dan dünyayı sarsacak petrol resti geldi! Trump İran'ı yeniden tehdit etti; İran'dan dünyayı sarsacak petrol resti geldi! Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Benzin ve motorin fiyatları baş döndürecek! Önce indirim ardından zam var! Benzin ve motorin fiyatları baş döndürecek! Önce indirim ardından zam var! Türkiye, İsrail’e işgal tehdidinde mi bulundu? Erdoğan o sözleri söyledi mi? Türkiye, İsrail’e işgal tehdidinde mi bulundu? Erdoğan o sözleri söyledi mi? Erman Toroğlu'ndan Şansal Büyüka'ya zehir zemberek sözler: ''Her şey para değil, beni sattı!'' Erman Toroğlu'ndan Şansal Büyüka'ya zehir zemberek sözler: ''Her şey para değil, beni sattı!'' Trump alay konusu oldu: ''Ateş edeceksen et, gevezelik yapma!'' Trump alay konusu oldu: ''Ateş edeceksen et, gevezelik yapma!''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti! Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti! İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin'' İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin'' Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Türkiye'nin yasaklı cenneti turizme açıldı... Binlerce yıllık uygarlıkların izleri var! Türkiye'nin yasaklı cenneti turizme açıldı... Binlerce yıllık uygarlıkların izleri var! İstanbul'da dehşet anları! Genç kızla birlikte oturan kişiye silah çekip, aracını gasbetti! İstanbul'da dehşet anları! Genç kızla birlikte oturan kişiye silah çekip, aracını gasbetti! İki aydır kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu! İki aydır kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu! Apartmanı saran kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Apartmanı saran kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Yargıtay'dan boşanma davaları ve nafaka kararları için bir emsal karar daha! Yargıtay'dan boşanma davaları ve nafaka kararları için bir emsal karar daha! Türkiye'yi tehdit edip 1 milyar Dolar istemişti, geri vitese taktı, U dönüşü yaptı! Türkiye'yi tehdit edip 1 milyar Dolar istemişti, geri vitese taktı, U dönüşü yaptı!