  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'dan AB'ye tarihi misilleme! Avrupa orduları ''Terör Örgütü'' ilan edildi

İran'dan AB'ye tarihi misilleme! Avrupa orduları ''Terör Örgütü'' ilan edildi

İran'dan AB'ye tarihi misilleme! Avrupa orduları ''Terör Örgütü'' ilan edildi
Güncelleme:

Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alması sonrası Tahran’dan beklenen sert hamle geldi! İran Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesi gereği AB üyesi tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerini resmen "terör örgütü" ilan etti.

Avrupa Birliği’nin 19 Şubat’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) terör örgütü listesine eklemesinin ardından Tahran yönetimi, uluslararası ilişkilerde nadir görülen bir misillemeye imza attı. İran, AB üyesi ülkelerin ordularını hedef alan karşı kararını resmen duyurdu.

"Hukuka Aykırı ve Yersiz"

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin kararının BM Şartı’na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. İran, 2019 yılında ABD’nin DMO’yu terör örgütü ilan etmesine karşı hazırlanan "Karşılıklı Önlem Yasası"na dayanarak hareket ettiğini belirtti.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Hedefte

Açıklamada, ilgili yasanın 5. ve 7. maddelerine atıfta bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

"AB'ye üye tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetleri, karşı önlem kapsamında terör örgütü olarak tanınmakta ve ilan edilmektedir."

Kalibaf: "AB Etkisizleşecek"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın bu hamlesini "ABD ve İsrail talimatı" olarak nitelendirmişti. Kalibaf, AB’nin bu adımla küresel düzende giderek etkisizleşeceğini savunurken, yaşanacak her türlü olumsuz sonucun faturasının Avrupa’ya kesileceğini vurgulamıştı.

AB Neden Bu Kararı Almıştı?

Avrupa Birliği, 19 Şubat’ta DMO’yu; İran’daki protestoların sert bir şekilde bastırılması, İnsan hakları ihlalleri, Bölgesel istikrarsızlığa yönelik faaliyetler gerekçesiyle terör listesine eklemiş; mal varlıklarını dondurma kararı almıştı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Etiketler iran ab gerilimi devrim muhafızları terör listesi iran dışişleri bakanlığı açıklaması muhammed bakır kalibaf ab deniz ve hava kuvvetleri terör ilanı son dakika dış haberler iran yaptırımları 2026 diplomatik kriz tahran brüksel gerginliği karşılıklılık ilkesi iran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!