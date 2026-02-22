İran'dan AB'ye tarihi misilleme! Avrupa orduları ''Terör Örgütü'' ilan edildi

Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alması sonrası Tahran’dan beklenen sert hamle geldi! İran Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesi gereği AB üyesi tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerini resmen "terör örgütü" ilan etti.

Avrupa Birliği’nin 19 Şubat’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) terör örgütü listesine eklemesinin ardından Tahran yönetimi, uluslararası ilişkilerde nadir görülen bir misillemeye imza attı. İran, AB üyesi ülkelerin ordularını hedef alan karşı kararını resmen duyurdu.

"Hukuka Aykırı ve Yersiz"

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin kararının BM Şartı’na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. İran, 2019 yılında ABD’nin DMO’yu terör örgütü ilan etmesine karşı hazırlanan "Karşılıklı Önlem Yasası"na dayanarak hareket ettiğini belirtti.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Hedefte

Açıklamada, ilgili yasanın 5. ve 7. maddelerine atıfta bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

"AB'ye üye tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetleri, karşı önlem kapsamında terör örgütü olarak tanınmakta ve ilan edilmektedir."

Kalibaf: "AB Etkisizleşecek"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın bu hamlesini "ABD ve İsrail talimatı" olarak nitelendirmişti. Kalibaf, AB’nin bu adımla küresel düzende giderek etkisizleşeceğini savunurken, yaşanacak her türlü olumsuz sonucun faturasının Avrupa’ya kesileceğini vurgulamıştı.

AB Neden Bu Kararı Almıştı?

Avrupa Birliği, 19 Şubat’ta DMO’yu; İran’daki protestoların sert bir şekilde bastırılması, İnsan hakları ihlalleri, Bölgesel istikrarsızlığa yönelik faaliyetler gerekçesiyle terör listesine eklemiş; mal varlıklarını dondurma kararı almıştı.

İHA