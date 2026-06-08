İran'dan ateşkes kararı: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İsrail ve İran arasında dünden bu yana süren karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Trump, her iki ülkeye de "ateşi derhal durdurun" çağrısında bulundu. İran ordusu, İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu.

Orta Doğu'da dünden bu yana devam eden İsrail-İran gerilimi, uluslararası toplumda derin bir endişe yaratırken, gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Karşılıklı askeri saldırılarla tırmanan ve bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getiren olaylar zinciri üzerine Trump, taraflara silahları susturma çağrısı yaptı.

İsrail ile İran hattında yaşanan sıcak çatışmalar dünden bu yana şiddetini artırarak karşılıklı askeri misillemelere dönüştü. Bölgedeki bu ani alevlenme, küresel piyasalarda ve uluslararası diplomaside şok etkisi yarattı. Bölgesel bir savaşın patlak verme ihtimali, tüm dünyanın gözünü bir kez daha Orta Doğu'ya çevirmesine neden oldu.

Trump İran Ve İsrail'e Seslendi: "Ateşi Derhal Durdurun"

Krizin daha da derinleşmesini önlemek amacıyla ABD kanadından en üst düzeyde, doğrudan Başkan Donald Trump imzalı bir açıklama geldi. Geleneksel medya kanalları yerine doğrudan kendisine ait Truth Social platformunu kullanmayı tercih eden Başkan Trump, resmi hesabından yayınladığı mesajda son derece net ifadeler kullandı. Diplomatik bir dilden ziyade doğrudan bir talimat niteliği taşıyan mesajında Trump, "İsrail ve İran, ateşi derhal durdurmalı" ifadelerine yer verdi.

"İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor"

Trump, "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar abluka yürürlükte kalacak ve tam güç ve etkisiyle devam edecektir. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeli" ifadelerini kullandı.

İran: İsrail'e Saldırılar Sona Erdi

Trump'ın ''ateşkes'' çağrısının ardından İran basını, ordunun İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. İran ordusundan yapılan açıklamada, “Lübnan'a saldırılar tekrar başlarsa daha sert yanıt veririz” ifadelerine yer verildi.

İHA