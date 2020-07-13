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  3. 13 Temmuz 2020 19:58

İran'dan Ayasofya yorumu: ''Türkiye'nin iç meselesidir''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." açıklamalarında bulundu.

İran'dan Ayasofya yorumu: ''Türkiye'nin iç meselesidir''
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Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİDİR"
Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu. 

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