  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'dan Haniye suikastı sonrası intikam yemini

İran'dan Haniye suikastı sonrası intikam yemini

İran'dan Haniye suikastı sonrası intikam yemini
Güncelleme:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ''Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir'' açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından bildiri yayınladı. Bildiride, “Hamas Siyasi Bürosunun saygın başkanı İsmail Haniye ve onun cesur korumalarından biri, korkak ve cani Siyonist rejim (İsrail) tarafından Tahran'da şehit edildi” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu suikasta pişman edici bir karşılık verileceği vurgusu yapılan bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir. Bu suç, katil ve terörist İsrail rejiminin Gazze'de 9 ay süren ve on binlerce Filistinlinin katledilmesine yol açan savaşta utanç verici başarısızlıklarını örtbas etmek için her türlü eylemde bulunmaktan çekinmediğini gösterdi” denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ''Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir'' açıklamasını yaptı.

Hamas lideri Heniye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İHA

Etiketler İran Devrim Muhafızları Ordusu Hamas haniye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Özgür Özel: ''Milletimizi mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum'' Özgür Özel: ''Milletimizi mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum'' Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi
Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi