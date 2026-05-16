İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni plan

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırladığını açıkladı.

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Bo-ğazı'nda gerilim sürerken, İran'dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırlandığını ve bunun yakında açıklanacağını bildirdi. Azizi, yalnızca ticari gemilerin ve İran ile iş birliği yapan tarafların bu düzenlemeden faydalanabi-leceğini belirtti. Ayrıca mekanizma kapsamında sunulacak özel hizmetler için ücret alınacağını ifade etti.

"Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı"

İran devlet televizyonu ise Avrupa ülkelerinin, gemilerin Hürmüz Boğa-zı'ndan geçişi konusunda Tahran ile görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Dev-let televizyonunun haberinde, "Doğu Asya ülkeleri, özellikle Çin, Japonya ve Pakistan'a ait gemilerin geçişinin ardından bugün Avrupa ülkelerinin de Devrim Muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için müzakerelere başla-dığı yönünde bilgi aldık" denildi. Haberde bahsi geçen ülkelerin hangileri ol-duğu belirtilmedi.

İHA

