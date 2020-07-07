İran'dan ''ikinci dalga'' açıklaması!

İran'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek can kaybı kayda geçti. Bir günde 200 kişi hayatını kaybetti.

İran coronavirüsle mücadelede zorlanıyor. Normalleşme adımlarının ardından ülkede ölü ve vaka sayıları hızlı bir artışta. Son 24 saatte ülke genelinde 200 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 637 vaka kayda geçti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, “Büyük çoğunluk uyarılarımızı dikkate almadı ve ikinci dalga ile karşı karşıya kaldık" dedi. Nemeki, "Corona virüs ile güreş tutuyoruz ama son dakikalarda darbe alabiliriz” ifadesini kullandı.

Ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu ve 1 sağlık görevlisinin de Covid-19 testi pozitif çıktı.

"Riskli bölgeler" arasında bulunan Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde de , aralarında camilerin de bulunduğu "risk barındıran" yerlerin bir hafta boyunca kapatılması kararı alındı. Kentteki üniversiteler, okullar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler bir hafta kapalı tutulacak.

Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.