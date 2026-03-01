  1. Anasayfa
  3. İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı

İran, dini lider Hamaney'in öldürülmesinin cezasız kalmayacağını belirterek İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgası başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail ile bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatılacağı ve özellikle ABD ile mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

‘HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK’

İran hükümetinden yapılan açıklamada ise Hamaney'in İsrail ile ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağı ve bunun ‘cezasız kalmayacağı’ belirtildi. Açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin pişman edileceği de belirtildi.

İRAN YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İran basını, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6’ncı duyuru metnini yayımladı. Açıklamada, ‘Gerçek Vaat 4’ operasyonunun 6’ncı dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusu’nun İsrail ile bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığı kaydedildi. Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile ‘Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu’ belirtildi.

