İran'dan İsrail ve ABD'ye 55'inci saldırı dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik füze ve Kamikaze İHA’larla saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD hedeflerine yönelik "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 58’inci dalgasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şafak vaktinden itibaren başlayan saldırılarda ağır balistik füzeler ve kamikaze İHA’lar kullanıldı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İsrail’in kuzey ve merkez bölgeleri ile ABD’nin Körfez ülkelerindeki varlığını hedef aldığı belirtildi. Saldırıda kullanılan mühimmatlar dikkat çekti. 

Açıklamada, Nahariya, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs’ün yanı sıra ABD'ye ait Victoria Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki el-Kharj Hava Üssü ile Bahreyn’de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 5’inci Filo Karargahı’nın hedef alındığı ifade edilerek, "Bu operasyonda 2 tonluk harp başlığına sahip Hürremşehr füzesi, çok başlıklı Kadir, Fettah ve Hayber Şiken füzeleri ile orta menzilli Fatih ve Kıyam sistemleri ve kamikaze İHA’lar kullanıldı. Saldırılar etki odaklı operasyon kapsamında bugün şafak vaktinden itibaren tamamen başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.

 

