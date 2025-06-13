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İran'dan İsrail'in saldırılarına karşı ilk misilleme

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İsrail'in, başkent Tahran'ı hedef almasının ardından İran'ın İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdiği bildirildi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından başkent Tahran'ın birçok bölgesinde, şiddetli patlamaların yaşandığı bildirildi.

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran'dan İsrail’in saldırılarına yanıt olarak 100’den fazla kamikaze insansız hava araçlarının gönderildiği duyuruldu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son birkaç saat içinde İran insansız hava araçlarının (İHA) İsrail’e doğru ilerlediğini kaydetti. Adraee, İran’dan kalkan bu İHA’ların İsrail’e ulaşmadan durdurulması için operasyon başlattıklarını belirtti.

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DHA

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Etiketler İran İsrail misilleme drone insansız hava aracı
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