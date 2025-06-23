İran'dan Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı

İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ABD'nin dahil olmasıyla gerilim tavan yaptı. İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı başlattı.

İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD'nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı. ABD B-2 bombardıman uçakları İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine saldırı düzenledi.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

Saldırılara karşılık vereceğini duyuran İran'dan beklenen hamle geldi. İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurdu.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz" uyarısı yapıldı.

Katar saldırıdan kısa bir süre önce hava sahasını kapatma kararı almıştı.

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü olan El-Udeid Hava Üssü’nde 10 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu kaydediliyor.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sirenin çaldığı belirtildi. Vatandaşların sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri istendi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı.