İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı

Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını tırmandıran ve petrol sevkiyatını durma noktasına getiren Hürmüz Boğazı krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İran, ABD-İsrail'in saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabileceğini duyurdu.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden İran'ın geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırılara katılmamaları veya saldırıları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik düzenlemelerine tam olarak uymaları şartıyla yetkili İran makamlarıyla koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabilir" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. İran'ın kapatmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına gelmişti. Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açmıştı.

