İran'dan Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay

İran’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısını kullanım için onayladığı belirtildi.

Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz” dedi.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ilerleyen günlerde Sputnik V aşısının 25 ülkede daha onaylanmasını beklediklerini söylemişti.

Rusya’nın onaylanmış koronavirüs aşılarından ilki olan Sputnik V aşısının ülke dışındaki kullanımı ve üretimine dair anlaşmaları RDIF yürütüyor.

Yaygın aşılama programının başladığı Rusya’da üretilen aşıların hemen hemen tamamı ülkenin kendi nüfusuna ayrılmış durumda. Ülke dışına tedariki yapılacak aşılarsa yapılan anlaşmalar üstünden teknoloji transferi yoluyla yabancı ülkelerde üretiliyor.

Rusya aşının ortak üretimi için Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Brezilya dahil birçok ülkeyle anlaşma yaptı.





