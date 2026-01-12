  1. Anasayfa
İran’dan şoke eden iddia: 10 binden fazla gösterici gözaltında

İran’da hayat pahalılığı nedeniyle devam eden protestolar 15'inci gününde devam ederken, gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia ederek, gözaltına alınanların 169’unun çocuk olduğunu öne sürdü.

Can kaybı belirsizliğini koruyor

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.

ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise, protestolar sırasında bugüne kadar 8’i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

 

İHA

