İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk mesaj
Güncelleme:

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından yayınladığı ilk mesajda hem İsrail ile birlikte İran'a savaş açan ABD'ye ve bölge ülkelerine yönelik kritik uyarılarda bulundu. İç kamuoyuna birlik çağrısı yapan Hamaney, bölgedeki tüm ABD üslerinin kapatılmasını talep etti ve Hürmüz Boğazı'nın bir baskı aracı olarak kullanılabileceğinin sinyalini verdi.

İran'da yeni dönemin en yetkili ismi olan Mücteba Hamaney, bölgesel ve küresel dengeleri yakından ilgilendiren ilk resmi mesajını paylaştı.

Hem iç kamuoyuna hem de uluslararası topluma yönelik net mesajlar içeren açıklamada, İran'ın dış politikadaki sertlik yanlısı tutumunu sürdüreceğinin sinyalleri verildi.

"Ülkeyi Bölme Girişimlerini Engelledik"

Açıklamasına iç politikadaki duruma değinerek başlayan Hamaney, İran'ın bütünlüğüne yönelik tehditlerin bertaraf edildiğini savundu. "İran bir koloni devleti değildir" diyerek bağımsızlık vurgusu yapan yeni lider, tüm İran halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

ABD Üsleri ve Komşu Ülkelere Mesaj

Hamaney'in mesajındaki en dikkat çekici diplomatik çıkış, Orta Doğu'daki Amerikan askeri varlığına yönelik oldu. Komşu ülkelerle dostluğa inandıklarını belirten Hamaney, asıl hedeflerinin bu ülkelerdeki Amerikan üsleri olduğunu vurguladı. ABD üslerinin bulundukları ülkeleri kontrol altına almayı amaçladığını ifade eden İran lideri, "Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı. Sadece üsleri hedef alıyoruz ve bu devam edecek" sözleriyle Washington'a açık bir uyarı gönderdi.

Hürmüz Boğazı Resti ve Tazminat Talebi

Küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı da Hamaney'in gündemindeydi. Boğazın kapatılmasını düşmana karşı meşru bir "baskı kurma aracı" olarak nitelendiren lider, ekonomik ve askeri misilleme ihtimallerini masaya yatırdı.

Minab'da yaşanan olaylara ve sivil kayıplara da değinen Hamaney, şu sert ifadeleri kullandı:

"Düşmanın işlediği suçlar karşılıksız kalmayacak. Zarar görenlere tazminat ödenmeli. Düşmandan tazminat talep edeceğiz. Eğer ödemekten kaçınırsa, uygun gördüğümüz miktarı onun mallarından alacağız. Bu da mümkün olmazsa, aynı miktarda onun mallarını yok edeceğiz."

İran'ın yeni liderinin bu ilk mesajı, ülkenin "şehitlerin intikamını alma" politikasından vazgeçmeyeceğini ve önümüzdeki dönemde bölgedeki proaktif dış politikasının hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.

DHA / İHA

