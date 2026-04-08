  İran'la ateşkes yapan İsrail, tüm gücüyle Lübnan'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme:

İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah mevzilerine yönelik savaşın başlangıcından bu yana en kapsamlı hava saldırısını düzenlediğini duyurdu. 100 noktaya eş zamanlı düzenlenen saldırılarda en az 89 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'a saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Farklı noktalarda 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan'daki Hizbullah komuta merkezleri ve askeri tesislerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı dalgasını tamamladı" ifadeleri kullanıldı. Vurulan hedeflerin saldırıları yönlendirmek ve planlamak için kullanılan istihbarat komuta merkezleri ve merkez karargahları, füze fırlatma kapasitesine sahip ateş gücü ve deniz kuvvetleri altyapısı, Hizbullah'ın seçkin birimleri Rıdvan Gücü ve Hava birimi unsurları olduğu aktarıldı.

İsrail, sivil bölgeleri vurduğunu kabul etti

Geniş çaplı saldırının haftalar boyunca titizlikle planlandığı belirtildi. Saldırı gerçekleştirilen noktaların büyük kısmının sivil nüfusun bulunduğu bölgeler olduğu ifade edildi. Saldırılardan önce zararı azaltmak için adımlar atıldığı öne sürüldü.

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba attı.

Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtti. Lettaneh ayrıca yaralılara daha fazla yer açmak hastaların Beyrut'taki hastanelerden başkent dışındaki tesislere tahliye edildiğini aktardı.

89 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında en az 89 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, hala birçok kişinin enkaz altında kaldığını ve ölü sayısının yükselmesini beklediklerini aktardı.

Saldırının boyutuna dikkat çeken Bakan Nasreddine, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarındaki ihtiyaçların giderek arttığını kaydetti. Nasreddine, "Güçlü bir kararlılığa sahibiz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastanelerimize ve yöneticilerimize, ayrıca onların sahip olduğu vatanseverliğe inanıyoruz. Ancak saldırıların tekrarlanması ve sürmesiyle birlikte ihtiyaçlar artıyor. Lübnan’daki sağlık sektörü için uluslararası insani yardım çağrımızı yükseltiyoruz" dedi.

Nasreddine, İsrail’in hava saldırılarında ayrıca hastaneler, tıbbi merkezler ve ambulansların da hedef alındığının altını çizdi. Bakan ayrıca, "Lübnan’da gerilimin tehlikeli bir şekilde yükselmesiyle karşı karşıyayız. İsrail’in başkent Beyrut, Dahiye, Bekaa, Lübnan Dağı ve güney bölgelerini hedef alan, masum sivillere yönelik 100’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği saldırganlığı söz konusu" dedi.

İHA

Etiketler İsrail lübnan hizbullah beyrut hava saldırısı orta doğu
