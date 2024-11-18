İranlı aktivist iğne ve iplikle dudaklarını dikti

İranlı aktivist Hüseyin Roneki İran'da "siyasi" tutukluların serbest bırakılması için çok konuşulacak bir protestoya imzasını attı ve dudaklarını iğne iplikle birbirine dikti.

İranlı aktivist Hüseyin Roneki, dudaklarını dikti. Roneki, X sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisinde, geçen hafta siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden ancak talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini açıkladı.

Dudaklarını diktiğine dair fotoğrafını da paylaşan Roneki, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

Roneki gönderisinde "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime ait. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.