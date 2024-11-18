  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İranlı aktivist iğne ve iplikle dudaklarını dikti

İranlı aktivist iğne ve iplikle dudaklarını dikti

İranlı aktivist iğne ve iplikle dudaklarını dikti
Güncelleme:

İranlı aktivist Hüseyin Roneki İran'da "siyasi" tutukluların serbest bırakılması için çok konuşulacak bir protestoya imzasını attı ve dudaklarını iğne iplikle birbirine dikti.

İranlı aktivist Hüseyin Roneki, dudaklarını dikti. Roneki, X sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisinde, geçen hafta siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden ancak talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini açıkladı.

Dudaklarını diktiğine dair fotoğrafını da paylaşan Roneki, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

Roneki gönderisinde "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime ait. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler dudaklarını dikti iğne iplik iranlı aktivist aktivist protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurmayın: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor Depoları doldurmayın: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor Suudi Arabistan'da skandal görüntüler: Dijital Kabe önünde tepki çeken sahne şovu Suudi Arabistan'da skandal görüntüler: Dijital Kabe önünde tepki çeken sahne şovu Altında yeni yön neresi: Dev bankalar 2025 yılı tahminlerini açıkladı Altında yeni yön neresi: Dev bankalar 2025 yılı tahminlerini açıkladı Güzel oyuncu 2 hafta sonra ortaya çıktı: ''Kaybolmadım, ailemden kaçtım'' Güzel oyuncu 2 hafta sonra ortaya çıktı: ''Kaybolmadım, ailemden kaçtım'' Türkiye'nin ''altın kayaları''na coğrafı işaret tescili geldi Türkiye'nin ''altın kayaları''na coğrafı işaret tescili geldi İslam tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü İslam tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü Narin’in amcasının ses kayıtları ortaya çıktı Narin’in amcasının ses kayıtları ortaya çıktı AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Yeniden Erdoğan! AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Yeniden Erdoğan! Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maçın asıl galibi belli oldu Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maçın asıl galibi belli oldu Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar cesur pozlarıyla ortalığı karıştırdı Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar cesur pozlarıyla ortalığı karıştırdı
Elektriğe gizli zam Resmi Gazete'de.... Konutlarda sınır değişti Elektriğe gizli zam Resmi Gazete'de.... Konutlarda sınır değişti Filede trans voleybolcu gerginliği: Rakipleri dava açmaya hazırlanıyor! Filede trans voleybolcu gerginliği: Rakipleri dava açmaya hazırlanıyor! Kadın teğmene mide bulandıran iğrenç hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı Kadın teğmene mide bulandıran iğrenç hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı Havada 3,5 saat süren kaos... Uçak defalarca düşme tehlikesi geçirdi Havada 3,5 saat süren kaos... Uçak defalarca düşme tehlikesi geçirdi Edirne'de Yunan diş hekiminden kız çocuğuna cinsel istismar! Edirne'de Yunan diş hekiminden kız çocuğuna cinsel istismar! Icardi'ye bir Wanda Nara şoku daha: Talepleri ''yok artık'' dedirtti Icardi'ye bir Wanda Nara şoku daha: Talepleri ''yok artık'' dedirtti Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı Öksürük ve hapşırık krizine girmişti; grip oldum sanarken hayatının şokunu yaşadı Öksürük ve hapşırık krizine girmişti; grip oldum sanarken hayatının şokunu yaşadı Bu notu bırakıp evini ateşe verdi, hem kendini hem de çocuğunu öldürdü Bu notu bırakıp evini ateşe verdi, hem kendini hem de çocuğunu öldürdü