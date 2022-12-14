İranlı futbolcuya ''Allah'a savaş açmak'' suçundan idam cezası

İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani, Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçasiyle ''Allah'a karşı savaş açmak'' suçundan idam cezasına çarptırıldı.

İran’da rejime karşı protestolara katılan bir futbolcu idam cezasına mahkum edildi. Bir zamanlar 16 yaş altı milli takımında forma giyen Amir Nasr-Azadani, İsfahan'da güvenlik güçlerinden üç kişinin öldürüldüğü "silahlı ayaklanmaya" katıldığı iddiasıyla Eylül ayında tutuklandı.

26 yaşındaki savunma oyuncusu "isyan etmek, yasadışı çetelere üye olmak, güvenliği baltalamak için gizli anlaşma yapmak ve muharebeye yardım etmek" ile suçlandı. İran'da “Allah'a karşı savaş açmak” anlamına gelen muharebe suçlaması ölüm cezasıyla sonuçlanıyor.

Rejimin meşruiyetini sarsan ülke çapındaki protestoları bastırmaya çalışan Tahran, bu ay iki protestocunun asıldığını ilan ederek, muharebe ile ilgili suçlananların yakında infaz edileceğine dair korkuları ateşledi.

Uluslararası Af Örgütü, protestolar nedeniyle 11 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığını ve aralarında Nasr-Azadani'nin de bulunduğu en az dokuz kişinin de ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

BİNLERCE KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer taraftan, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında Tahran ahlak polisi tarafından gözaltında öldürülmesinin ardından başlayan protestolardan bu yana binlerce kişinin tutuklandığı düşünülüyor.

İran’dan yapılan resmi açıklamada yalnızca başkentte 400 kişinin protestolara katıldıkları için 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Tahran yargı sözcüsü, "Tahran vilayetinde isyancıların davalarına ilişkin duruşmalarda 160 kişi beş ila 10 yıl, 80 kişi iki ila beş yıl ve 160 kişi iki yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

"ŞOKE EDİCİ VE MİDE BULANDIRICI"

Öte yandan, Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Futtbolcular Birliği FifPro, Nasr-Azadani'nin "ülkesinde kadın hakları ve temel özgürlükler için kampanya yürüttükten sonra" infazla karşı karşıya kalabileceği haberlerinin "şoke edici ve mide bulandırıcı" olduğunu açıkladı.

Fifpro, Nasr-Azadani ile dayanışma içinde olduğunu belirterek cezasının "derhal kaldırılması" çağrısında bulundu.

Bununla birlikte, İran’daki mevcut ve eski profesyonel futbolcular da Nasr-Azadani için af çağrısında bulundu. İran Milli Takımı’nın kalecisi Alireza Beiranvand ve eski takım kaptanı Masoud Shojaei, genç oyuncuyu desteklemek için sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı.



AMİR NASR-AZADANİ HAKKINDA

Nasr-Azadani, 2015-16'da Rah Ahan’da kısa bir süre oynadı. 2016-2018 yılları arasında Basra Körfezi Pro Ligi’ndeki Tractor'da forma giydi. Kasım 2017'den bu yana profesyonel olarak oynamadı.

Son olarak, İran’da Majidreza Rahnavard, alenen asılan ikinci protestocu oldu. İnsan hakları grupları, her iki ölümün de yasal süreçleri olmayan "sahte yargılamaların" sonucu olduğunu bildirdi.

Ülke çapındaki protestolarla ilgili suçlamalarla tutuklanan iki eski İran milli takımı futbolcusu ise geçen ay kefaletle serbest bırakıldı. Tahran'da 'milli takımın itibarını zedelemek ve devlet aleyhine propaganda yapmak' suçlamasıyla tutuklanan sağ bek Voria Ghafouri ve eski kaleci Parviz Boroumand, Tahran'daki protesto mitinglerine katıldıkları için tutuklandı.

İki futbolcunun serbest bırakılmaları, milli takımın Katar'da ABD'ye karşı oynayacağı son Dünya Kupası maçından sadece birkaç saat önce geldi.