''İranlı Zombi''nin makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü

Sosyal medyada İranlı Zombi olarak tanınan 20 yaşındaki Sahar Tabar, yoğun istek üzerine gerçek yüzünü takipçileriyle paylaştı. Önce mavi lensler takarak ve abartılı bir makyaj uygulayarak takipçilerinin karşısına çıkan fenomenin photoshop ve makyajsız hali takipçilerini hayrete düşürdü.

20 yaşındaki Tabar, bir anda Instagram fenomeni haline geldikten sonra gerçekten bıçak altına yatıp burnunu düzelttirdiğini, ağzından estetik operasyon geçirdiğini ve liposuction uygulaması yaptırdığını söylemişti. İlk anda insanları korkutan Seher Tabar, uyguladığı makyaj ve protezin yanı sıra photoshop teknikleriyle de Angelina Jolie benzeri bir görünüm sergileyerek adını duyurdu.



Ne olmuştu?

Gençlerin yozlaşması ve İslam Cumhuriyeti'ne saygısızlık gibi bir dizi suçlama nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan fenomenin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Başlangıçta sosyal medya için yarattığı çarpıcı görünümü elde etmek için yaklaşık 40 cerrahi operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Savunmasında, avukatı Dehgan, Fatemeh Khishvand'ın sosyal medyayı kendi amaçları için nasıl kullanacağını bilen dahi bir genç olduğunu söyledi.



Boynunun kırıldığını iddia edip dua istedi

Angelina Jolie'ye benzemek isterken geçirdiği estetik operasyonlar ile bu hale geldiğini ileri süren İranlı genç Instagram fenomeni Seher Tabar, daha önce de hastanede çekilen bir pozunu paylaştı ve boynunu kırdığını ileri sürerek hayranlarını şoke etmişti.

Önce bu paylaşımışla takipçilerini şaşırtan Tabar, birkaç gün sonra da bu kez duvara tırmanırken çekilen bir pozunu paylaştı. Onun bu paylaşımları da takipçilerini kızdırdı. Bazıları da "Eğer Angelina Jolie'nin yerinde olsaydım benim benzerim olduğunu ileri süren böyle insanlara gücenirdim" yorumunu yaptı.