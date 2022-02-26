İşgalci Rus ordusu bir kenti ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü güne girildi. Harkov'un ardından çatışmaların en şiddetli olduğu Azak denizi kıyısındaki Melitopol kenti, Rus ordusunun kontrolüne geçti. Başkent Kiev'de ise çatışmalar devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon 3. gününe girerken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'nın bir kentinin daha ele geçirildiği açıklaması geldi.

"MELİTOPOL'E GİRDİK"

Harkov'un ardından çatışmaların en şiddetli olduğu Azak denizi kıyısındaki Melitopol kentinin Rus güçleri tarafından alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "25 Şubat akşamı, Azak (Ukrayna) yerleşim alanına amfibi bir saldırının ardından Rus birlikleri ilerledi ve direnişle karşılaşmadan Melitopol'e girdi" ifadelerini kullandı.

KİEV GECE BOYUNCA BOMBALANDI

Rus ordusu Ukrayna'nın farklı şehirlerini bombalarken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise dün gece oldukça zor geçti. Şiddetli patlamalar sonucu gecenin karanlığı aydınlığa dönerken şehirde siren sesleri de yankılanmaya başladı. Şehirlerde bombaların patlamasıyla halk evlerini terk etmeye başladı. Farklı şehirlerden kan donduran kareler servis edilmeye başlandı. Başkent Kiev'de ayrıca internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor.

HALK DA ÇATIŞMALARA KATILDI

Ukrayna Haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre, yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, "An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var" denildi. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Vatandaşlardan bazıları ise sokağa inerek askerleri ile birlikte Ruslarla çatıştı.

İHA