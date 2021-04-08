IŞİD kabusu geri döndü! 3 yıl sonra büyük saldırı

Dünya corona virüsüyle mücadele etmeye çalışırken, uzun süredir sessizliğini koruyan IŞİD terörü yeniden yüzünü gösterdi. Terör örgütü IŞİD üyeleri, yaklaşık 3 yıl sonra en büyük saldırısını düzenledi.

The Times’ın haberine göre Suriye’nin batısında yer alan Al-Saan kasabasını hedef seçen teröristler, bölgedeki polis karakolunu bastı. Burada görevli 8 asker ve polisi rehin alan teröristler, Esad rejimi muhbiri olduğu öne sürülen 11 sivili de alıkoydu.

Sivil halktan rehin alınanlarla birlikte sayı 46’yı bulurken, gazetenin haberine göre rehineler bir süre sonra serbest kaldı. Olaylar sırasında bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Söz konusu bölge uzun süre terör örgütü IŞİD’in kontrolü altındaydı. Bölge, 2017 yılında Suriye ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucu geri alındı.

The Times, yaşanan son saldırının IŞİD’in uyuyan hücrelerinin harekete geçtiğini gösterdiğine dikkat çekti. Teröristlerin son aylarda Suriye’de askerleri taşıyan otobüsleri hedef aldığı, Irak’ta ise gerilla tarzı saldırılar düzenlediği vurgulandı.