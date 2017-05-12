IŞİD'in yeni propaganda aracı: Çizgi filmler

Geçen aylarda örgütün Telegram'daki bir kanalı ve YouTube'da şimdi kapatılmış olan video hesabından animasyonlar yayımlanmaya başlandı.

Bir dış sesin anlatıcı olarak bulunduğu animasyonlar, örgütün eskiden beri paylaştığı vahşi ve şok edici görüntülerden son derece farklı bir yöntem.

Özellikle çocukları hedef alan "Hakim ve Cesur" adlı çizgi filmde, bir tiran tarafından yönetilmekten bıkan bir ülkenin hikayesi anlatılıyor.

Filmde ülkeyi yöneten tiranın tebaasına, kendisine başkaldırmaya cesaret eden "cesur adamlar" hakkında yalan söylediği, "cesur adamların" ise IŞİD militanları olduğu görülüyor.

Çizgi film BBC şikayet edene dek YouTube'daydı

Facebook ve Twitter'da şiddet görüntüleri içeren video ve fotoğraflar genellikle birkaç gün içinde kaldırılırken, aylık 100 milyon aktif kullanıcısı olan Telegram'da bu videoların paylaşıldığı kanallar hâlâ aktif.

Bu kanallarda bu yıl paylaşılmaya başlanan çizgi filmler Mart ayında YouTube'a da yüklenmiş, BBC YouTube'u uyarana dek de platformda yayında kalmıştı.