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İşini sıkıcı buldu şirkete dava açtı! 33 bin sterlin kazandı

İşini sıkıcı buldu şirkete dava açtı! 33 bin sterlin kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Frederic Desnard, çalıştığı parfüm firmasına sıkıcı olduğu ve sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle açtığı davada 33 bin sterlin kazandı.

Fransa'da Frederic Desnard, 2014 yılında yedi ay boyunca hastalık izni yaptıktan sonra işten çıkarıldı.

Desnard, işi nedeniyle çok yorulduğunu ve araba sürerken sara nöbetine girip birkaç gün komada kaldığını söyledi.

'Görünmez olduğum izlenimine kapıldım'

4 yıl boyunca her gün 20-40 dakika çalışan adam, bu sürelerde çok sıkıldığını ve bulunduğu durumu da 'cehenneme' benzeterek şu sözeleri söyledi:

"Artık hiçbir şeye enerjim kalmamıştı. Bir hiç için maaş aldığım için kendimi suçlu hissettim ve utandım. Şirkette görünmez olduğum izlenimine kapıldım" 

İşyerine karşı yasal mücadele başlatan Desnard, işinden sıkıldığı ve bu durumun sağlık sorunlarına neden olduğu iddiasıyla başvurduğu iş mahkemesine tazminat talebinde bulundu. Mahkeme ise, 'sıkılmanın' tacizin bir türü olduğunu kabul etti ve Paris Temyiz Mahkemesi de kararı destekledi. Desnard iş yerinden 33 bin sterlik tazminat kazandı. 

Etiketler fransa başkent Frederic Desnard
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