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İskandinav ülkelerinde 3. Dünya Savaşı alarmı

İskandinav ülkelerinde 3. Dünya Savaşı alarmı
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İskandinav ülkeleri, 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşı alarm durumuna geçti. İsveç, Filandiya, Norveç ve Danimarka'da halk savaş konusunda bilgilendirilmeye başlandı.

Rusya'nın komşusu İskandinav ülkeleri olası Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verirken, vatandaşlarına korkunç savaşta hayatta kalma rehberleri sunuldu.

İSKANDİNAVLAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kanlı işgali olarak da bilinen, kötüleşen güvenlik durumu konusunda halkına uyarıda bulundu ve İsveçlileri çatışmaya hazırlanmaya çağırdı.

İSVİÇRE'DE SAVAŞ BROŞÜRLERİ BASILDI

İsviçre Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı milyonlarca broşür basıldığını ve broşürlerin tüm hanelere dağıtılacağını açıkladı. Diğer ülkeler de korku içindeki vatandaşlarına ürpertici tavsiyelerde bulundu.

FİNLANDİYA YÜRÜTMENİN HAMLELERİNİ AÇIKLADI

Finlandiya'da hükümet "olaylara ve krizlere karşı" hazırlıklı olunması için önemli tavsiyelerini internette yayınladı. Askeri çatışmalara ilişkin korkutucu derecede ayrıntılı bir bölümde, dijital broşürde hükümetin ve cumhurbaşkanının silahlı bir saldırı durumunda nasıl tepki vereceği anlatılıyor. Finlandiya'nın broşüründe, yetkililerin "meşru müdafaa" için iyi hazırlanmış olduğu vurgulanıyor.

NORVEÇ VE DANİMARKA'DAN HAYATTA KALMA REHBERİ

Norveçliler aşırı hava koşulları veya savaş durumunda bir hafta boyunca kendi başlarına nasıl idare edeceklerini öğrenmeleri konusunda halkı uyaran bir broşür aldılar. Danimarka Acil Durum Yönetim Ajansı yetişkinlere üç günlük kriz döneminde ihtiyaç duyacakları su, yiyecek ve ilaçların ayrıntılarını içeren bir uyarı yayınladı.

Etiketler İskandinav üçüncü dünya savaşı İsveç norveç danimarka Finlandiya
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