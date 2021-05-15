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İslam İşbirliği Teşkilatı yeniden toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı yeniden toplanıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze saldırıları gündemiyle toplanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak yarın olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir."

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Etiketler İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlığı gazze israil
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