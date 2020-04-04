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  3. 04 Nisan 2020 15:08

İspanya: Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarına el koydu

İspanya hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den sipariş ettikleri solunum cihazlarının teslimatının Türkiye tarafından bloke edildiğini iddia etti.

İspanya: Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarına el koydu
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El Pais'in aktardığına göre İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarını 'ihtiyaçları olursa' diye tutma kararı verdi' dedi. Laya, tıbbi ürünlerin 2 hafta sınırda tutulacağını ifade etti.

Görevi kısa süre önce devralan Laya, Ankara'nın tıbbi cihazlara getirdiği bir ihracat kısıtlaması sebebiyle Türkiye'de tutulduğunu dile getirdi.

El Pais'e konuşan kaynaklara göre Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği, ürünlerin teslim edilmesi için çaba sarf ediyor. Kaynaklara göre sipariş salgından ağır etkilenen Castilla-La Mancha ve Navarra'nın yönetimleri tarafından verildi.

Bugün itibariyle Avrupa'da en çok vakaya sahip ülke olan İspanya'da 124 bin 736 kişiye yeni tip Koronavirüs teşhisi konuldu. Ülkede 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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türkiye , ispanya
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