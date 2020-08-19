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  3. 19 Ağustos 2020 20:03

İspanya'da koronavirüs yeniden patlak verdi! Rekor vaka sayısı

İspanya'da son 24 saatte 3 bin 715 vaka tespit edildi. Bu sayısının nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

İspanya'da koronavirüs yeniden patlak verdi! Rekor vaka sayısı
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesinin giderek arttığı Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam vaka sayısı 370 bin 867'ye ulaştı. Bakanlık, virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 28 bin 797’ye yükseldiğini bildirdi.

SON 7 GÜN İÇİNDE BİN 336 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Toplam 28 bin 797 ölüme koronavirüsle uyumlu semptomları bulunan ancak PCR testinden geçmeyenlerin dahil edilmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca son 7 gün içinde bin 336 kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.

İspanya, dünyada en çok vaka sayısının kaydedildiği 10. ülke konumunda bulunuyor.

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ispanya , koronavirüs , korona
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