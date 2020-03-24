İspanya'da salgın kontrolden çıktı! Ölü sayısında rekor artış

İspanya medyasındaki habere göre, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19’a bağlı olarak İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 514 kişi artarak 2 bin 696’ya ulaştı. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise bir günde yaklaşık 6 bin 600 kişi artarak 39 bin 673’e yükseldi.



Veriler, virüsün İspanya’da Çin ve İtalya'dan daha hızlı yayıldığını gösterdi.

İRAN'DA 24 SAATTE 122 ÖLÜM

İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934’e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 24 bin 811’e, ölenlerin sayısının ise bin 934’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 762 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 122’sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti.



