SON DAKİKA
HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİRALIK DESTEK
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 24 Mart 2020 14:07

İspanya'da salgın kontrolden çıktı! Ölü sayısında rekor artış

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi. İspanya'da ise son 24 saatte 514 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da salgın kontrolden çıktı! Ölü sayısında rekor artış
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İspanya medyasındaki habere göre, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19’a bağlı olarak İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 514 kişi artarak 2 bin 696’ya ulaştı. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise bir günde yaklaşık 6 bin 600 kişi artarak 39 bin 673’e yükseldi.

Veriler, virüsün İspanya’da Çin ve İtalya'dan daha hızlı yayıldığını gösterdi.

İRAN'DA 24 SAATTE 122 ÖLÜM

İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı bin 934’e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 24 bin 811’e, ölenlerin sayısının ise bin 934’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 762 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 122’sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
iran , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM