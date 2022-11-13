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İspanya'da şiddetli yağış can aldı

İspanya'da şiddetli yağış can aldı
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İspanya'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde Valencia Havalimanındaki pistler sular altında kalırken, 17 yaşındaki bir çocuk yağmurdan korunmak için sığındığı ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İspanya'da etkili olan sağanak yağışların ardından sel felaketi yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda şiddetini artıran yağışlar nedeniyle turuncu alarm ilan edilen Valencia bölgesindeki havalimanında bulunan pistler sular altında kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen veya iptal edilen uçuşlar nedeniyle binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı.

HANELERE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Ülke genelinde binlerce kişi şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle elektriksiz kalırken, Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Tarragona kentinde ise yaklaşık 6 bin 600 haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

Öte yandan, Zaragoza kentinde 17 yaşındaki bir çocuk, yağmurdan korunmak için sığındığı ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Etiketler yağış ispanya
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