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  3. 07 Ekim 2020 22:46

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491 vaka tespit edildi!

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 10 bin 491 vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491 vaka tespit edildi!
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Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 10 bin 491 yeni vaka tespit edildiği, 76 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 835 bin 901'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 562'ye yükseldi.

Ülkede yoğun bakım ünitesine bağlı hasta sayısı bin 568 olarak açıklanırken, son 24 saatte hastanelere bin 299 başvuru olduğu belirtildi.

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