İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 vaka tespit edildi

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 970 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 908 bin 56'ya ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 209 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 413'e yükseldi.

İspanya, Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.