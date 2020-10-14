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  3. 14 Ekim 2020 22:26

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 vaka tespit edildi

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 970 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 908 bin 56'ya yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 vaka tespit edildi
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Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 970 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 908 bin 56'ya ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 209 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 413'e yükseldi.
İspanya, Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

ispanya , koronavirüs , korona
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