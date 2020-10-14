İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 vaka tespit edildi

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Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 970 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 908 bin 56'ya ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 209 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 413'e yükseldi.
İspanya, Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
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