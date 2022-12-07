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İspanya’da tren kazası: 155 kişi yaralandı

İspanya’da tren kazası: 155 kişi yaralandı
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İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki bir trenin istasyonda başka bir trene arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 155 kişi yaralandı.

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Bercelona yakınlarındaki Montcada Reixac-Manresa istasyonunda tren, önündeki trene arkadan çarptı. Yerel saatle 07.50'de meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trenlerdeki yolcular tahliye edilirken, kazada 155 kişinin yaralandığı, 3’ünün hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

 Ülkede devlete ait demiryolu hizmetlerini işleten Renfe şirketinden yapılan açıklamada, kaza nedeniyle bazı hatlarda seferlerin kısa süreliğine kesintiye uğradığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler ispanya kaza
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