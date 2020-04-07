İspanya'dan kötü haber! 24 saatte 743 kişi öldü

İspanya'da son günlerde ölü sayısında yaşanan düşüş yerini artışa bıraktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya’da koronavirüs nedeniyle bir günde 743 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 13 bin 798’e yükselirken; virüs tespit edilenlerin sayısı 140 bin 510’a ulaştı.

İRAN'DA 133 ÖLÜM DAHA

İran’da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 872'ye çıktı.



İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 89 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 62 bin 589’a yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 211 bin 136 test yapıldığını aktardı.



İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 27 bin 39 kişi olarak bildirildi. 3 bin 987 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

İRAN'DA 11 VEKİL DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran'da 11 milletvekilinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

"Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söyledi.

İran'da 3 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açan salgında daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti.