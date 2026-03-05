İspanya'dan Trump'ı kızdıracak açıklama

  1. Anasayfa
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İspanya hükümetinin İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullandırma konusundaki tutumunun değişmediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İspanya ile ilgili olarak dün Başkan'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum ve anladığım kadarıyla ABD ordusu ile iş birliği yapmayı kabul ettiler. ABD ordusunun, İspanya'daki meslektaşlarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum” diye konuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel ise ülkesinde katıldığı bir radyo programında konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi” ifadelerini kullandı.

DHA

